Названы самые любимые китайскими туристами места в Москве

Стало известно, какие места в Москве больше всего любят посещать туристы из Китая . Власти российской столицы также назвали и самые распространенные покупки, которые совершают иностранный гости, сообщает ТАСС со ссылкой на Комитет по туризму.

Первое место по популярности заняли Кремль и Красная площадь. Именно сюда, в отличие от туристов из других стран, китайцы любят заказывать экскурсии. Далее идут Цирк на Цветном бульваре, Третьяковская галерея, ВДНХ, станции Московского метрополитена. Замыкают десятку парк Коломенское, Старый Арбат, ГУМ и ЦУМ

Что касается сувениров, то китайские туристы обожают покупать в Москве матрешки, платки, фарфор и ювелирные изделия.

В Комитете уточнили, что Китай по итогам прошлого года занял первое место среди стран дальнего зарубежья по объему туристических прибытий в столицу России. Количество туристов из Китая, посетивших столицу в 2018-м, составило более 800 тысяч человек.

Кстати, в Китае тоже есть на что посмотреть. Например, «бьющийся» стеклянный мост не так давно пощекотал нервы первым посетителям.