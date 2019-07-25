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Названы самые любимые китайскими туристами места в Москве 

Мир24 + ещё 5 2 часа назад
Фото: ТАСС
Стало известно, какие места в Москве больше всего любят посещать туристы из Китая. Власти российской столицы также назвали и самые распространенные покупки, которые совершают иностранный гости, сообщает ТАСС со ссылкой на Комитет по туризму.
Первое место по популярности заняли Кремль и Красная площадь. Именно сюда, в отличие от туристов из других стран, китайцы любят заказывать экскурсии. Далее идут Цирк на Цветном бульваре, Третьяковская галерея, ВДНХ, станции Московского метрополитена. Замыкают десятку парк Коломенское, Старый Арбат, ГУМ и ЦУМ.
Что касается сувениров, то китайские туристы обожают покупать в Москве матрешки, платки, фарфор и ювелирные изделия.
В Комитете уточнили, что Китай по итогам прошлого года занял первое место среди стран дальнего зарубежья по объему туристических прибытий в столицу России. Количество туристов из Китая, посетивших столицу в 2018-м, составило более 800 тысяч человек.
Кстати, в Китае тоже есть на что посмотреть. Например, «бьющийся» стеклянный мост не так давно пощекотал нервы первым посетителям.
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Новости Москвы , ЦУМ , ИТАР-ТАСС , Китай , Москва
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