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Две новые площадки для регистрации брака появятся в Москве 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Столичные ЗАГСы открыли две новые площадки, где можно зарегистрировать брак.
Московские власти предлагают молодоженам пожениться в усадьбе «Остафьево» и в парке «Серебряный бор». Для этого необходимо будет подать заявление в Южнобутовский или Хорошевский отделения ЗАГСа соответственно.
Парк «Остафьево» был основан еще в 19 веке. Тогда в нем бывали виднейшие деятели русской культуры — Пушкин, Гоголь, Грибоедов и другие. Несколько лет назад была проведена реставрация некоторых зданий усадьбы.
Парк «Серебряный бор» известен с 17 века. Это особо охраняемая территория столицы с благоустроенной территорией и живописным видом, которая теперь стала доступна для всех, кто хочет организовать одно из главных торжеств жизни.
— Обилие свежего воздуха, красивый пейзаж с видом на лес и реку сделают свадьбу запоминающейся, оригинальной и романтичной, — отмечается в пресс-релизе управления ЗАГС Москвы.
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Новости Москвы , Правительство Москвы , Москва
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