Две новые площадки для регистрации брака появятся в Москве

Столичные ЗАГСы открыли две новые площадки, где можно зарегистрировать брак.

Московские власти предлагают молодоженам пожениться в усадьбе «Остафьево» и в парке «Серебряный бор». Для этого необходимо будет подать заявление в Южнобутовский или Хорошевский отделения ЗАГСа соответственно.

Парк «Остафьево» был основан еще в 19 веке. Тогда в нем бывали виднейшие деятели русской культуры — Пушкин, Гоголь, Грибоедов и другие. Несколько лет назад была проведена реставрация некоторых зданий усадьбы.

Парк «Серебряный бор» известен с 17 века. Это особо охраняемая территория столицы с благоустроенной территорией и живописным видом, которая теперь стала доступна для всех, кто хочет организовать одно из главных торжеств жизни.