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Москвичей предостерегли от лосей-щекотунов 

Мослента 2 часа назад
Фото: WildWildMoscow
Житель Москвы во время велопрогулки в национальном парке Лосиный Остров заметил знак, предупреждающий об опасности встречи с лосем. Фотография опубликована в Twitter-аккаунте «Дикая Москва».
«Не знал, что лоси могут защекотать до упада», — говорится в подписи к снимку.
Комментаторы предположили, что это особый вид — лось-щекотун. «Обычно тихо подкрадывается к жертве и может защекотать до смерти. Лоси-щекотуны — травоядные. Труп жертвы им нужен, чтобы удобрить траву», — говорится в сообщении dron0356.
Однако некоторые пользователи заметили, что не стоит пренебрегать знаком, так как встреча с диким животным может быть опасна.
В июне сообщалось, что лоси начали выходить в город из-за жары — в поисках воды и пищи. Руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский рассказал, что несчастных случаев с участием лосей в последние годы зафиксированы не было и пугаться пришедшего во двор животного не стоит.
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Комментарии2
Новости Москвы , Антон Кульбачевский , Москва
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