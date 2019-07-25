Москвичей предостерегли от лосей-щекотунов

Житель Москвы во время велопрогулки в национальном парке Лосиный Остров заметил знак, предупреждающий об опасности встречи с лосем. Фотография опубликована в Twitter-аккаунте «Дикая Москва».

«Не знал, что лоси могут защекотать до упада», — говорится в подписи к снимку.

Комментаторы предположили, что это особый вид — лось-щекотун. «Обычно тихо подкрадывается к жертве и может защекотать до смерти. Лоси-щекотуны — травоядные. Труп жертвы им нужен, чтобы удобрить траву», — говорится в сообщении dron0356.

Однако некоторые пользователи заметили, что не стоит пренебрегать знаком, так как встреча с диким животным может быть опасна.