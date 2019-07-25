Сквер Булгакова может остаться без памятника писателю

Сквер Булгакова может остаться без памятника писателю, передает телеканал Москва 24. Хотя власти согласовали установку и сам монумент готов, москвичи до сих пор спорят. Одни утверждают, что памятник Булгакову будет вызывать негатив, а другие считают странным, что в сквере все это время не было монумента в честь писателя.

Собравшиеся в сквере — люди интеллигентные и стараются избегать конфликтов. Однако когда дело касается установки памятника знаменитому писателю, происходит "булгаковская чертовщина". Житель Пресненского района Роман Ткач не отрицает, что автор "Матера и Маргариты" достоин монумента, но, по его мнению, "это человек великий, а не тот с которым нужно сидеть на скамейке и панидбратски похлопывать по плечу и повязывать шарфик". "А почему вы решили, что кто-то будет с ним сидеть, если памятник установят посередине клумбы, да еще и на высоте полтора метра!" — возмущаются в ответ сторонники скульптуры. Тогда противники приводят в качестве примера Киев , где бронзового Булгакова в лучшем случае безвкусно наряжают, а иногда могут и гамбургер на скрещенные руки положить.

Москвичка Елена Ткач, например, считает, что на пересечении Большого и Малого Козихинских переулков уместнее будут смотреться скульптуры козы и козленка. Женщина напомнила, что с XIX века это место называлось Козихой, добавив, что проект скамейки со скульптурами животных подготовили еще в 2013 году.

Жительница Пресненского района Галина в свою очередь возглавляет лагерь сторонников монумента писателю. По ее словам, появления памятника ждут не только местные жители. "Когда вопрос задают, где памятник Булгакову , мне приходится рассказывать, что пока его еще нет, мы его согласовываем и так далее. Для многих иностранцев это удивительная история", — пояснила она.

Макет памятника сейчас находится в музее-театре Булгакова. В стильном плаще и тройке писатель сидит на наполовину разломанной скамье. Этот образ символизирует трагические события, произошедшие в жизни литератора.

В муниципалитете округа Пресненский подтвердили, что памятник в сквере установят после завершения работ по благоустройству. "Решение мы принимали, оно в силе, оно согласовано. Вопросов никаких не должно возникнуть", — подчеркнул глава муниципального округа Дмитрий Юмалин.

В Москве знаменитый на весь мир автор пока увековечен только одной скульптурой: фигура писателя парит над землей, отталкиваясь от рукописных листов романа. Скульптура установлена возле дома № 35а на Пироговке, где Михаил Булгаков прожил несколько лет и работал над первыми редакциями "Мастера и Маргариты".

Между тем открытие памятника в Булкаговском сквере пока под вопросом, несмотря на официальное разрешение. Коалиция противников монумента не сдается.

Ранее сообщалось, что дом-музей Булгакова начал продавать необычные сувениры — копии знака "Запрещено разговаривать с неизвестными". Сам знак впервые появился на Патриарших в июне 2012 года. На нем изображены силуэты героев знаменитого булгаковского романа "Мастер и Маргарита": Воланд, Коровьев и кот Бегемот. После установки знак много раз таинственным образом "исчезал". В последний раз это произошло 20 мая 2019 года.