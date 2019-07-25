Салюты в честь 75-летия Победы продолжат запускать в столице

Европейские города отмечают 75-летие освобождения от немецко-фашистких захватчиков в текущем и следующем году. В связи с этим Министерство обороны РФ организовало в Москве акцию по проведению праздничных салютов.

Первый салют прогремел в честь освобождения Одессы 10 апреля. За ним последовал салют в честь освобождения Севастополя 10 мая. После прошли праздничные салюты в честь освобождения Минска (3 июля), Вильнюса (13 июля) и Бреста (28 июля).

В августа состоятся три салюта в честь годовщины освобождения Каунаса (1 августа), Кишинева (24 августа) и Бухареста (31 августа). До конца года Москва отметит освобождение Таллина (22 сентября), Риги (13 октября) и Белграда (20 октября).

В 2020 году первый победный салют будет организован 17 января в честь Варшавы.

Затем 13 февраля фейерверком отметят годовщину освобождения Будапешта, а 4 и 13 апреля — Братиславы и Вены. Завершатся салюты в мае поздравлением городов Берлина и Прага — 2 и 9 мая.

Все запуски проводятся на Поклонной горе в 22:00. Акция продлится до 9 мая 2020 года, сообщает Официальный сайт мэра Москвы.