Аттракционы в Деревне Смурфиков на «Острове Мечты» готовы

Аттракционы в Деревне Смурфиков на «Острове Мечты» готовы. Об этом сообщается на сайте комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

«Установлены все пять аттракционов в тематической зоне «Деревня Смурфиков» парка «Остров Мечты». Значительная часть уже прошла пуско-наладочные работы. В июле-августе планируется закончить внутреннюю отделку помещений и тематизацию «деревни», включая фасады, интерьеры, навигацию и другое», — говорится в сообщении.

Отмечается, что здесь нет экстремальных аттракционов, все они довольно спокойные и доступные детям ростом от 1 до 1,1 метра.