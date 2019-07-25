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Аттракционы в Деревне Смурфиков на «Острове Мечты» готовы 

Москва меняется + ещё 4 5 часов назад
Фото: Пресс-служба Стройкомплекса Москвы
Аттракционы в Деревне Смурфиков на «Острове Мечты» готовы. Об этом сообщается на сайте комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.
«Установлены все пять аттракционов в тематической зоне «Деревня Смурфиков» парка «Остров Мечты». Значительная часть уже прошла пуско-наладочные работы. В июле-августе планируется закончить внутреннюю отделку помещений и тематизацию «деревни», включая фасады, интерьеры, навигацию и другое», — говорится в сообщении.
Отмечается, что здесь нет экстремальных аттракционов, все они довольно спокойные и доступные детям ростом от 1 до 1,1 метра.
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