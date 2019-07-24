Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Семейный фестиваль пройдет на ВДНХ в Москве 27 и 28 июля 

ТАСС + ещё 4 4 часа назад
Фото: Mos.ru
Бесплатные мастер-классы, перфомансы, танцевальный марафон и лотерея ждут гостей Семейного фестиваля 27 и 28 июля на Выставке достижений народного хозяйства (ВДНХ) в Москве. Об этом сообщается в среду в пресс-релизе ВДНХ.
"С 27 по 28 июля на всей территории ВДНХ пройдет Семейный фестиваль. Выходные, проведенные с любимыми и родными на Главной выставке страны, запомнятся надолго. Все мероприятия в рамках Семейного фестиваля бесплатные", — говорится в пресс-релизе.
Трехчасовые танцевальные марафоны латиноамериканской программы состоятся 27 и 28 июля с 15:00 до 18:00 на Центральной аллее между фонтаном "Дружба народов " и цветочным партером. С 19:00 до 21:00 на веранде Дома культуры ВДНХ вице-чемпион Европы по бальным танцам среди профессионалов и финалист чемпионата мира Виталий Сурма научит всех желающих танцевать аргентинское танго и вальс.
27 июля в 18:30 в павильоне "Рабочий и колхозница" пройдет спектакль по мотивам произведений Ханса Кристиана Андерсена "Старые добрые сказки".
В Центре славянской письменности "Слово" 28 июля в 13:00 и 15:00 состоятся мастер-классы по каллиграфии и творческому письму.
В течение двух дней с 12:00 до 15:00 рядом со входом на интерактивную выставку "Робостанция" гостей фестиваля ждет общение с роботом Борисом и увлекательные мастер-классы. Кроме того, в беспроигрышной лотерее все участники получат памятные сувениры и билеты на "Робостанцию".
ТАСС: последние новости
"Ъ": Москва закупит более 900 км гранитного бордюра На платформе новой станции московского метро "Авиамоторная" началась отделка Движение в центре Москвы 28 июля ограничат из-за проведения авторалли
Комментарии1
Новости Москвы , Ханс Андерсен , Виталий Сурма , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Донбассе сорвали наступление сил НАТО404
Киев заявил о возвращении задержанных Россией моряков251
Российские звезды заступились за Шишкана29
Умер Рутгер Хауэр87
Из реанимации — в тюрьму? Алибасову пригрозили
Видео
04:33
Южная Корея заявила о «глубоком сожалении» России
Азия В мире
03:09
Путин отреагировал на смену премьера Великобритании
Политика
02:31
Умер Рутгер Хауэр
В мире
01:26
Поклонская решила сменить профиль работы
Политика
00:25
Вакарчук выступил перед российскими олигархами
Украина В мире
03:13
В Донбассе сорвали наступление сил НАТО
В мире Конфликты
01:50
«Почему Кадыров стрелял куда-то в пол, а попал в ногу?»
Общество
01:47
Москвичам рассказали о снеге на выходных
Погода Новости Москвы
04:19
Российские звезды заступились за Шишкана
Происшествия Криминал
00:58
На Украине заговорили о размене Крыма на Донбасс
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение