Семейный фестиваль пройдет на ВДНХ в Москве 27 и 28 июля

Бесплатные мастер-классы, перфомансы, танцевальный марафон и лотерея ждут гостей Семейного фестиваля 27 и 28 июля на Выставке достижений народного хозяйства (ВДНХ) в Москве . Об этом сообщается в среду в пресс-релизе ВДНХ.

"С 27 по 28 июля на всей территории ВДНХ пройдет Семейный фестиваль. Выходные, проведенные с любимыми и родными на Главной выставке страны, запомнятся надолго. Все мероприятия в рамках Семейного фестиваля бесплатные", — говорится в пресс-релизе.

Трехчасовые танцевальные марафоны латиноамериканской программы состоятся 27 и 28 июля с 15:00 до 18:00 на Центральной аллее между фонтаном "Дружба народов " и цветочным партером. С 19:00 до 21:00 на веранде Дома культуры ВДНХ вице-чемпион Европы по бальным танцам среди профессионалов и финалист чемпионата мира Виталий Сурма научит всех желающих танцевать аргентинское танго и вальс.

27 июля в 18:30 в павильоне "Рабочий и колхозница" пройдет спектакль по мотивам произведений Ханса Кристиана Андерсена "Старые добрые сказки".

В Центре славянской письменности "Слово" 28 июля в 13:00 и 15:00 состоятся мастер-классы по каллиграфии и творческому письму.

В течение двух дней с 12:00 до 15:00 рядом со входом на интерактивную выставку "Робостанция" гостей фестиваля ждет общение с роботом Борисом и увлекательные мастер-классы. Кроме того, в беспроигрышной лотерее все участники получат памятные сувениры и билеты на "Робостанцию".