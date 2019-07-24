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Путепровод до ТПУ «Саларьево» в Москве построят до конца 2019 года 

РИАМО + ещё 5 3 часа назад
Фото: РИА Новости
До конца 2019 года в столице завершат строительство путепровода для обслуживания транспортно-пересадочного узла «Саларьево», на путепроводе завершено бетонирование опор, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.
«Мэр Москвы Сергей Собянин поставил задачу: строительство путепровода для транспортного обслуживания территории ТПУ «Саларьево» завершить до конца года. Кроме этого, на завершающей стадии строительство еще трех путепроводов тоннельного типа на развязке Киевского шоссе с улицей Родниковая», — сказал руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.
На путепроводе завершено бетонирование опор, между пролетами 1-4 выполнено бетонирование плиты проезжей части. Между четвертой и пятой опорами ведется армирование плиты проезжей части.
Работы ведутся по проекту строительства дороги, соединяющей улицу Авиаторов с улицей Родниковая с реконструкцией двухуровневой транспортной развязки на пересечении улицы Родниковой с Киевским шоссе. Всего там планируется строительство 13,1 километра дорог, в том числе четырех путепроводов суммарной протяженностью 2,4 километра.
Проект предусматривает реконструкцию Киевского шоссе, расширение Родниковой улицы, само строительство дороги, соединяющей улицы Авиаторов и Родниковую, реконструкцию транспортной развязки на пересечении Киевского шоссе с Родниковой улицы, строительство и реконструкцию Проектируемого проезда №740, улицы Производственной, улицы Староорловской, строительство надземного пешеходного перехода через Киевское шоссе.
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Новости Москвы , Сергей Собянин , Андрей Бочкарев , Москва
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