Движение в центре Москвы частично перекроют 28 июля

Движение в центре столицы будет частично перекрыто в воскресенье, 28 июля, по причине проведения заезда на автомобилях советского периода. Об этом проинформировали в информационном центре транспортного комплекса Москвы

Движение будет полностью перекрыто с 5:30 до 15:00 на улице Ильинка. Также транспорт не сможет проехать по Университетской площади от нее до улицы Косыгина с 5:00 до 3:00 29 июля. Движение на Кремлевской набережной в районе Большого Московорецкого моста будет перекрыто по крайней правой полосе с 8:00 до 14:00, передает «Российская газета».

Авторалли, в котором примут участие машины советской эпохи, стартует от Васильевского спуска. 100-километровый маршрут завершится в районе парка Университета.