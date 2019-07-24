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Движение в центре Москвы частично перекроют 28 июля 

Вечерняя Москва + ещё 1 2 часа назад
Фото: Кирилл Орлов, «Вечерняя Москва»
Движение в центре столицы будет частично перекрыто в воскресенье, 28 июля, по причине проведения заезда на автомобилях советского периода. Об этом проинформировали в информационном центре транспортного комплекса Москвы.
Движение будет полностью перекрыто с 5:30 до 15:00 на улице Ильинка. Также транспорт не сможет проехать по Университетской площади от нее до улицы Косыгина с 5:00 до 3:00 29 июля. Движение на Кремлевской набережной в районе Большого Московорецкого моста будет перекрыто по крайней правой полосе с 8:00 до 14:00, передает «Российская газета».
Авторалли, в котором примут участие машины советской эпохи, стартует от Васильевского спуска. 100-километровый маршрут завершится в районе парка Университета.
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Новости Москвы , "Российская газета" , Москва
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