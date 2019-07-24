В московских водоёмах появилось более тысячи птенцов водоплавающих птиц с начала года

В столичных водоёмах появилось более тысячи птенцов водоплавающих птиц с начала 2019 года.

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

Речь идёт о пернатых на особо охраняемых природных территориях.

«Мы считаем выводки, чтобы понять, насколько успешно размножаются утки и другие водоплавающие птицы в городских условиях», — заявили представители Мосприроды.

По их словам, чем больше подходящих мест для гнездования, тем больше выводков, а чем больше птенцов в каждом выводке, тем благоприятнее в этом году условия для птиц.

Наибольшее прибавление зафиксировано у кряквы — 1018 утят. Также вывели птенцов водоплавающие из Красной книги Москвы, среди которых чомги (10 птенцов), лысухи (27), камышницы (8), огари (34) и хохлатые чернети (12 птенцов), передаёт портал мэра и правительства.