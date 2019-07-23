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ГУ МВД предупредило москвичей об опасности посещения несогласованной акции на Тверской 

Рамблер 32 минуты назад
Фото: Рамблер
ГУ МВД предупредило москвичей об опасности посещения несогласованной акции на Тверской улице 27 июля.
В московской полиции напомнили, что акция является несогласованной и незаконной, и попросили воздержаться от участия в мероприятии.
«В случае участия в акции личная безопасность жителей и гостей столицы может оказаться под угрозой», — говорится в обращении на сайте ведомства.
В МВД подчеркнули, что ответственность за безопасность участников акции будет лежать на организаторах мероприятия.
«Столичная полиция предпримет все необходимые меры для обеспечения правопорядка и безопасности граждан», — добавили в полиции.
Новости Москвы , МВД
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