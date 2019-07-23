ГУ МВД предупредило москвичей об опасности посещения несогласованной акции на Тверской

ГУ МВД предупредило москвичей об опасности посещения несогласованной акции на Тверской улице 27 июля.

В московской полиции напомнили, что акция является несогласованной и незаконной, и попросили воздержаться от участия в мероприятии.

«В случае участия в акции личная безопасность жителей и гостей столицы может оказаться под угрозой», — говорится в обращении на сайте ведомства.

В МВД подчеркнули, что ответственность за безопасность участников акции будет лежать на организаторах мероприятия.