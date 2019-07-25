Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Фестиваль «Планета балета» впервые пройдет в Москве 

ТАСС + ещё 14 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Фестиваль "Планета балета" впервые пройдет в Москве с 19 августа по 8 сентября на сцене Дворца молодежи (МДМ), сообщила в четверг на пресс-конференции в ТАСС руководитель проекта Алла Фомина.
Фестиваль проходит с 2015 года в Санкт-Петербурге, пятый по счету смотр стартовал в Петербурге 22 июля и продлится до 26 сентября. Мероприятия в обоих городах проходят параллельно и являются частями одного масштабного проекта.
"Мы много сотрудничаем с туристическими фирмами, консьерж-службами и отелями, которые летом в большей степени нуждаются в классических балетах. И возникла потребность в проведении балетов не только в Санкт-Петербурге, но и в Москве. Здесь мы выбрали Московский дворец молодежи — самый большой театральный зал (1,8 тыс. мест), не удаленный от центра, но демократичный", — пояснила Фомина.
Фестиваль призван восполнить дефицит в балетных афишах городов на время перерыва между сезонами основных театров. "Не у всех есть возможность летом выехать из города. К тому же, в отпускной период в наши две столицы приезжает много гостей не только из Европы и Азии, но и из российских городов. И когда другие театры закрыты, такой проект, как наш, дает возможность насладиться искусством балета", — заметила руководитель "Планеты балета".

Балетные визитные карточки России

Всего в рамках нынешнего фестиваля в двух крупнейших городах России запланировано более 50 показов. Столичные зрители увидят постановки, ставшие визитной карточкой страны, — "Лебединое озеро" и "Щелкунчик" П. И. Чайковского в исполнении Московского областного государственного театра "Русский балет" под руководством народного артиста СССР Вячеслава Гордеева. Спектакли будут идти в сопровождении симфонического оркестра "Инструментальная капелла" под управлением дирижера Виктора Луценко.
"Так как я всю жизнь проработал в Большом театре, мои редакции спектаклей основаны на версиях Большого театра, — отметил Гордеев. — Я считаю, что в классике существует форма, которая является совершенной и которую не надо переделывать, поэтому в наших спектаклях присутствуют главные фрагменты наших предшественников, которые сделали историю русского балета".
В постановке "Лебединое озеро" главную мужскую партию 21 августа исполнит один из ведущих солистов Большого театра, лауреат международных конкурсов Игорь Цвирко. "Для меня это выступление будет волнительным, так как партию Зигфрида я еще не исполнял в Москве, только в других городах России и за рубежом. Это будет своеобразным дебютом", — признался артист балета.
Организаторы большое внимание уделяют социальной составляющей, подчеркнула руководитель проекта. "У нас много договоров с детскими домами, благотворительными фондами, работаем с многодетными семьями, которым предоставляем билеты по специальной цене — 300 руб. Максимальная же цена билета в Москве составит 3,5 тыс. руб., минимальная — 500 руб. ", — сообщила Фомина.
По ее словам, планируется и дальше расширять не только географию фестиваля, но и его сроки, захватив также зимний сезон.
ТАСС: последние новости
В деревне Смурфиков "Острова мечты" закончена установка всех аттракционов День гамбургера отметят 27 июля в Парке Горького Медиаэкран с экскурсиями по России заработал в столичном парке "Зарядье"
Комментарии
Новости Москвы , Игорь Цвирко , Вячеслав Гордеев , МДМ банк , ИТАР-ТАСС , Москва , Санкт-Петербург
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
СБУ решила судьбу российских моряков65
На Порошенко попытались совершить нападение1
Задержание танкера назвали подставой для Зеленского1
Россия прокомментировала задержание танкера627
Девочка из «Холдоми» рассказала, с чего начался пожар8
Видео
03:13
Шестилетний мальчик стал охранником Кадырова
Политика
00:23
СБУ задержала российский танкер
Происшествия
03:40
Девочка из «Холдоми» рассказала, с чего начался пожар
Происшествия
05:55
Президента Туркмении показали на видео после слухов о смерти
В мире
02:29
Дума подвела итоги весенней сессии-2019
Политика
03:22
Сквер Булгакова может остаться без памятника писателю
Новости Москвы
03:03
Археологи из Эрмитажа исследуют древнюю Акру
Наука и техника Наука
03:26
Будет ли в Москве снег на выходные
Погода Новости Москвы
00:34
Боевой корабль ВМС Вьетнама прибыл во Владивосток
Армия
00:41
На Украине заявили о союзе с «независимым Крымом»
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение