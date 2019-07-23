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Около 56% москвичей считают, что жизнь в столице стала лучше, показал опрос 

РИА Новости + ещё 3 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Более половины москвичей (55,9%) считают, что жизнь в столице за последние два года изменилась в лучшую сторону, а удовлетворение работой мэра Москвы Сергея Собянина выражают 64,8%, свидетельствует данные опроса фонда "Петербургская политика".
По данным исследования, более половины москвичей (55,9%) считают, что общая ситуация с жизнью в столице изменилась в лучшую сторону, 23,2% придерживаются противоположного мнения. При это 43,6% респондентов ожидают улучшения своей жизни в ближайший год, а 22% полагают, что ситуация станет хуже.
Удовлетворение работой столичного градоначальника Сергея Собянина выражают 64,8% жителей столицы, 26,3% указали, что недовольны его деятельностью, указано в опросе.
Отмечается, что у ближайшего окружения (родственников, сослуживцев, друзей и других) 64,3% москвичей преобладает тревожное настроение по поводу текущей экономической ситуации в России, у 20,8% — спокойное, у 8,5% — безразличное.
Фонд "Петербургская политика" провел опрос 20-22 июля. В нем принимали участие москвичи в возрасте от 18 лет. Метод опроса — личное стандартизированное интервью. Количество опрошенных составило 1,2 тысячи человек. Погрешность выборки не превышает 2,5%.
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Новости Москвы , Социология , Сергей Собянин , Москва
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