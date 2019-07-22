Пробки на дорогах Москвы оцениваются в пять баллов

Загруженность столичных дорог оценивается в пять баллов, сообщает сервис «Яндекс. Пробки».

По его данным, затруднения в движении транспорта наблюдаются на Пятницком, Новорижском, Рублево-Успенском, Можайском, Боровском, Каширском, Новорязанском, Носовихинском шоссе, на Октябрьском проспекте, трассе А105.

На МКАД автомобильные заторы образовались в районах Дмитровский, Левобережный, Строгино, Крылатское, Кунцево, Ясенево, Бирюлево Западное и Восточное, Капотня, Люблино, Выхино-Жулебино, Вешняки, Бибирево.

В пределах МКАД зафиксированы затруднения в движении на Ленинградском, Волоколамском и Хорошевском шоссе, на ул. Нижние Мневники, на Ленинском, Ломоносовском, Севастопольском проспектах, проспектах Маршала Жукова, Вернадского, на ул. Лобачевского, Обручева, Профсоюзная, Бакинская, на проспекте Андропова, на шоссе Энтузиастов, ул. Бориса Галушкина, проспекте Мира, на Алтуфьевском и Дмитровском шоссе, на ул. Большая Академическая, Бутырская, Яблочкова, Шереметьевская.

Движение на Третьем транспортном кольце затруднено в районах Сокольники, Алексеевский, Марьина Роща, Беговой, Пресненский, Хамовники, Донской, Даниловский. Кроме того, движение транспорта затруднено на Садовом кольце в районах Красносельский, Мещанский, Тверской, Арбат, Хамовники, Замоскворечье, Таганский.

В центре Москвы основные затруднения в движении транспорта зафиксированы на Кремлевской, Софийской, Садовнической, Овчинниковской, Москворецкой, Котельнической, Космодамианской, Шлюзовой набережных, на Комиссариатском и Малом Каменном мостах, на ул. Балчуг, Серафимовича, Большая Полянка, Большая Якиманка, Большая Никитская, Тверская, Неглинная, Большая Лубянка, Сретенка, Маросейка, Ильинка, Варварка, Николоямская, на Никитском и Тверском бульварах.

По прогнозам сервиса, к 21:00 загруженность дорог в Москве снизится до двух баллов.