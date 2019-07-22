Bugatti Chiron из деталей LEGO выставят в парке Горького

Как сообщается на официальном сайте столичного парка Горького, посетителям 23 июля представят реалистичную копию самого быстрого серийного автомобиля в мире — Bugatti Chiron, собранную из кубиков конструктора LEGO. Это единственный экземпляр автомобиля, полностью собранный из деталей LEGO, включая двигатель, который может разгонять модель до 20 километров в час.

Помимо эксклюзивной модели гости парка увидят исторические образцы машинок из наборов LEGO, созданных с 1932 года.

Выставочные объекты из музея компании в Дании будут представлены на территории России впервые. Экспозиция представлена на площадке за Пионерским прудом (между каруселями и фонтаном) с 23 июля по 4 августа: с 12:00 до 21:00 в будни, с 11:00 до 21:00 в выходные.