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Bugatti Chiron из деталей LEGO выставят в парке Горького 

Москва меняется + ещё 2 5 часов назад
Фото: © официальный сайт парка Горького
Как сообщается на официальном сайте столичного парка Горького, посетителям 23 июля представят реалистичную копию самого быстрого серийного автомобиля в мире — Bugatti Chiron, собранную из кубиков конструктора LEGO. Это единственный экземпляр автомобиля, полностью собранный из деталей LEGO, включая двигатель, который может разгонять модель до 20 километров в час.
Помимо эксклюзивной модели гости парка увидят исторические образцы машинок из наборов LEGO, созданных с 1932 года.
Выставочные объекты из музея компании в Дании будут представлены на территории России впервые. Экспозиция представлена на площадке за Пионерским прудом (между каруселями и фонтаном) с 23 июля по 4 августа: с 12:00 до 21:00 в будни, с 11:00 до 21:00 в выходные.
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