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Москва потратит 195 млн рублей на установку уличных громкоговорителей 

РИА Недвижимость + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Москва потратит 195 миллионов рублей на установку уличной системы экстренного оповещения.
Как сообщила пресс-служба столичного департамента по конкурентной политике, власти Москвы проведут торги для определения подрядчика прокладки 42 километра линий системы экстренного оповещения на главных улицах города и установки громкоговорителей.
Закупка проводится по заказу городского департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности и является частью программы по наращиванию системы экстренного оповещения в Москве, рассчитанной до 2025 года, уточняется в сообщении департамента по конкурентной политике.
Работы должны быть выполнены до конца 2019 года.
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