В Москве насчитали три тысячи несуществующих квартир

В июле 2019-го число квартир в московских жилых комплексах, находящихся на нулевом этапе строительства, составило 3,3 тысячи. Об этом говорится в материалах аналитической IT-платформы bnMAP.pro, предоставленных редакции «Ленты.ру».

По данным аналитиков, фактически воображаемые лоты предлагаются в 34 корпусах в составе 21 новостройки. Самая дешевая такая квартира оценивается в 3,4 миллиона рублей. Для сравнения — весь московский рынок новостроек представлен 87 проектами с 310 корпусами.

«Таким образом, для выбора квартиры на нулевом этапе покупателю предлагается чуть больше 10 процентов от общего объема корпусов в продаже. При этом четыре жилых комплекса из 21-го находятся за МКАД, остальные 17 реализуются в пределах Кольцевой», — отмечают эксперты.

Наибольшую долю несуществующих квартир формируют двухкомнатные лоты — их на рынке около 1,3 тысячи, или более 40 процентов. Доля «однушек» чуть меньше — 32 процента (тысяча лотов). На «трешки» приходится почти 22 процента «нулевого» предложения (716 лотов). Меньше всего в продаже воображаемых студий — 169 лотов, а также будущих четырехкомнатных квартир — всего 25 штук.

Самая доступная квартира в новостройке на нулевом этапе строительства стоит 3,4 миллиона, следует из материалов bnMAP.pro. «Считается, что покупка на ранних этапах строительства более рискованна, к тому же и новоселья придется ждать дольше, однако эти варианты и более выгодны», — указывают аналитики. По их данным, за последние три года в Москве количество сделок с «нулевым» предложением увеличилось почти в четыре раза.

Ранее в июле в столице нашли быстро дорожающий вид жилья: по наблюдениям риелторов, квартиры с ремонтом от застройщика растут в цене быстрее, чем «голое» предложение. В период с осени 2018-го по июль 2019-го стоимость лотов с отделкой в столичных новостройках увеличилась на 15 процентов, в то время как в среднем по рынку квадратный метр нового жилья подорожал на 10 процентов, подсчитали эксперты.