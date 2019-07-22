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Московских чомг, лысух и чернетей посчитали 

Мослента + ещё 2 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Сотрудники Мосприроды провели учет выводков водоплавающих птиц на особо охраняемых столичных природных территориях. Об этом в понедельник, 22 июля, сообщает пресс-служба департамента природопользования, передает агентство «Москва».
Согласно полученным данным, больше всего утят — 1018 штук — было отмечено у кряквы. Кроме того, удалось зафиксировать число детенышей водоплавающих птиц, занесенных в Красную книгу Москвы. Так, специалисты насчитали по шесть выводков птенцов чомги и лысухи, четыре — камышницы и три — хохлатой чернети.
Отмечается, что чомги обитают на Большом Дворцовом пруду в столичном «Кусково», в то время как лысухи — на Долгих прудах в районе Северный.
12 июля стало известно, что GPS-сигнал с передатчика, закрепленного на ноге окольцованного в прошлом году в Подмосковье журавленка Рыжика, исчез. По данным сотрудников заказника «Журавлиная родина» в городском округе Талдом, последний раз сигнал был зафиксирован в июне текущего года в Гагаринском районе Смоленской области. Специалисты выехали на место, однако обнаружили там лишь следы ночевки журавлей.
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Новости Москвы , АГН "Москва"
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