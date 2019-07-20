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Лимитированная серия карты «Тройка» поступила в продажу 

Москва меняется 4 часа назад
Фото: © Москва меняется
Карты «Тройка» с дизайном, посвященным Департаменту инвестиционной и промышленной политики Москвы, появились в билетных автоматах на станциях Кольцевой линии и внутри неё. Как сообщает офсайт городского метрополитена, выпуск лимитированной серии карт приурочен к выходу на Кольцевую линию метро нового тематического поезда «Москва промышленная».
Тематические «Тройки» вышли тиражом 10 тысяч экземпляров. На лицевой стороне карты расположены хештег #МОСПРОМ и изображение фабрик и заводов.
Выпуск тематических «Троек», приуроченных к знаковым городским событиям, акциям и памятным датам, уже стал традицией.
Напомним, тематический поезд «Москва промышленная» запустили из электродепо «Красная Пресня». Каждая из десяти секций нового состава расскажет пассажирам об отдельной отрасли промышленности, которые представлены в Москве.
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