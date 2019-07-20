Лимитированная серия карты «Тройка» поступила в продажу

Карты «Тройка» с дизайном, посвященным Департаменту инвестиционной и промышленной политики Москвы , появились в билетных автоматах на станциях Кольцевой линии и внутри неё. Как сообщает офсайт городского метрополитена, выпуск лимитированной серии карт приурочен к выходу на Кольцевую линию метро нового тематического поезда «Москва промышленная».

Тематические «Тройки» вышли тиражом 10 тысяч экземпляров. На лицевой стороне карты расположены хештег #МОСПРОМ и изображение фабрик и заводов.

Выпуск тематических «Троек», приуроченных к знаковым городским событиям, акциям и памятным датам, уже стал традицией.

Напомним, тематический поезд «Москва промышленная» запустили из электродепо «Красная Пресня». Каждая из десяти секций нового состава расскажет пассажирам об отдельной отрасли промышленности, которые представлены в Москве.