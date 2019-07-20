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День шахмат в Москве отметили 60 тысяч человек 

Мослента 4 часа назад
Фото: Андрей Никеричев / агентство "Москва"
Международный день шахмат на ВДНХ посетили 60 тысяч человек, сообщает официальный сайт мэра Москвы в субботу, 20 июля.
Для посетителей подготовили развлекательную программу. Для детей и родителей провели урок по игре в шахматы, а также мастер-класс по созданию значков в виде объемных шахматных фигурок. Прошло занятие по графическому дизайну «Льюис Кэрролл и шахматы». «Участники освоили азы работы с графическими техниками и материалами под руководством выпускников Московской художественно-промышленной академии имени С. Г. Строганова, членов Союза художников», — говорится в сообщении мэрии.
На площадке около шахматного клуба на ВДНХ выставили большие шахматы.
День шахмат продолжится в воскресенье, 21 июля.
Около 110 тысяч человек также собрались 20 июля в Парке Горького, и 23 тысячи посетили битву тортов: гости в специальных защитных комбинезонах кидались друг в друга кондитерскими изделиями.
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Новости Москвы , Льюис Кэрролл , Москва
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