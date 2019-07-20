«Свет сквозь листву»: как будет выглядеть станция метро «Стромынка»

Основой дизайна станции метро "Стромынка" Большой кольцевой линии станет образ солнечного света, пробивающегося сквозь листву деревьев.

"Стромынка" — замечательный пример того, как авторы успешно довели проект до реализации, без значительных перемен. Образ света, пробивающегося сквозь листву деревьев, сохранился. Добавился красный цвет в оформлении, и станция стала ассоциироваться с осенним лесом", — цитирует Агентство "Москва" главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.

Строительство станции продолжается, к настоящему моменту завершено сооружение ограждающих конструкций южного вестибюля со стороны станции "Сокольники" под Сокольнической площадью с выходом к улице Русаковской.

Станция появится в непосредственной близости от парка "Сокольники" и одноименной станции Сокольнической линии метро. Ее построят в стиле хай-тек.

В дизайне будут преобладать стекло и металл. Эскалаторы, ведущие на платформу и от платформы в вестибюль, отделят стеклянными галереями. Потолки в кассовом зале и на платформе покроют перфорированным алюминием.

В оформлении станции будут преобладать красные, белые и серые цвета. Стены и колонны выполнят из мрамора, а пол из гранита. Наземные вестибюли сделают почти полностью стеклянными с перфорированными вставками.

Дизайн "Стромынки" выбран в ходе открытого международного конкурса. В финале лучшую работу определили сами москвичи, проголосовав на портале "Активный гражданин". Больше всего голосов набрал проект московского архбюро Map Architects.

Большая кольцевая линия — крупнейший в мире проект в метростроении. Ее длина составит 70 километров. На кольце разместятся два электродепо и 31 станция. С 19 станций можно будет пересесть на другие линии метро, поезда Московского центрального кольца и пригородные электрички. Самыми большими транспортно-пересадочными узлами БКЛ станут "Деловой центр", "Савеловская", "Нижегородская" и "Улица Новаторов".