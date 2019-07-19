Архитектор раскритиковал «футуристический» проект храма в Москве

Андрей Анисимов. Проект храма на западе Москвы не отличается новизной, и к хорошей архитектуре его тоже не отнести, заявил газете ВЗГЛЯД заслуженный архитектор России

В пятницу стало известно, что на Верейской улице в Москве построят храм в «футуристическом» стиле. Москомархитектура уже одобрила проект.

«Вместо того, чтобы наконец был прорыв и возникло интересное современное архитектурное решение, которых очень много есть в наработках, используется слабый проект. Ни иконной лавки, ни гардероба, ни раздачи святой воды, ни исповеди и организации алтаря. Не предусмотрена система росписей, вместо работы света совершенно безумное остекление в алтаре», — говорит Анисимов.

Анисимов, автор множества российских церквей, подчеркнул, что храм — это большой и сложный организм, который подчиняется логике организации церковного пространства.

«Нет никакого канона, есть плохая и хорошая архитектура. Данный проект просто нельзя отнести к хорошей архитектуре. Это не канон, а незнание традиций», — пояснил архитектор.

По словам Анисимова, в церковном зодчестве не существует ограничений на использование необычных современных решений, поэтому проект не несет в себе новизны.

«С точки зрения фасада этого храма ничего авангардного там нет, достаточно простая схема. Среди дипломных проектов, которые делали мои студенты в МАРХИ, эта схема была разработана еще 5-7 лет назад», — заявил архитектор.