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Архитектор раскритиковал «футуристический» проект храма в Москве 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: Саид Джабраилов/«Архитекторы А.Р.Е.А.Л», Валерий Лизунов, Анжелой Моисеевой/Archpoint
Проект храма на западе Москвы не отличается новизной, и к хорошей архитектуре его тоже не отнести, заявил газете ВЗГЛЯД заслуженный архитектор России Андрей Анисимов.
В пятницу стало известно, что на Верейской улице в Москве построят храм в «футуристическом» стиле. Москомархитектура уже одобрила проект.
«Вместо того, чтобы наконец был прорыв и возникло интересное современное архитектурное решение, которых очень много есть в наработках, используется слабый проект. Ни иконной лавки, ни гардероба, ни раздачи святой воды, ни исповеди и организации алтаря. Не предусмотрена система росписей, вместо работы света совершенно безумное остекление в алтаре», — говорит Анисимов.
Анисимов, автор множества российских церквей, подчеркнул, что храм — это большой и сложный организм, который подчиняется логике организации церковного пространства.
«Нет никакого канона, есть плохая и хорошая архитектура. Данный проект просто нельзя отнести к хорошей архитектуре. Это не канон, а незнание традиций», — пояснил архитектор.
По словам Анисимова, в церковном зодчестве не существует ограничений на использование необычных современных решений, поэтому проект не несет в себе новизны.
«С точки зрения фасада этого храма ничего авангардного там нет, достаточно простая схема. Среди дипломных проектов, которые делали мои студенты в МАРХИ, эта схема была разработана еще 5-7 лет назад», — заявил архитектор.
Московская патриархия также одобрила проект. Главный архитектор столицы Сергей Кузнецов заметил, что от большинства строящихся в последнее время храмов сооружение будет отличаться лаконичностью и минимализмом.
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Новости Москвы , Сергей Кузнецов , Андрей Анисимов , Деловая газета "Взгляд" , Москва
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