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Москвичи остались без купального сезона 

Мослента + ещё 2 1 час назад
Фото: АГН «Москва»
Этим летом в Москве не ожидается условий, благоприятных для купального сезона. Об этом в пятницу, 19 июля, сообщил ТАСС заместитель ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.
Он уточнил, что на данный момент температура воды в Москве-реке составляет плюс 17 градусов. При этом даже если в августе в столицу придет антициклон, и в городе установится теплая солнечная погода, вода сможет прогреться максимум до плюс 18-19 градусов. «Потому что ночи в августе длинные», — пояснил специалист.
Таким образом, отметил Цыганков, можно считать, что купальный сезон в Москве в этом году не состоялся.
По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни погода в столице существенно не изменится: на смену нынешнему циклону придет новый, и дожди продолжатся. В то же время ожидается, что с понедельника, 22 июля, в городе начнет понемногу теплеть, и столбики термометров установятся на отметке плюс 22-25 градусов.
Ранее сообщалось, что за три дня, с 16 по 18 июля, в Москве выпало около трети месячной нормы осадков. При этом синоптики отметили, что июль в столице, как правило, всегда оказывается дождливым.
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Новости Москвы , Погода , Анатолий Цыганков , ИТАР-ТАСС , Москва
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