МЦК сократит интервал движения «Ласточек» из-за концерта в «Лужниках» 21 июля

Поезда "Ласточка" Московского центрального кольца (МЦК) в ночь на 22 июля, с 21:00 до 01:00, сократят интервал движения между поездами до пяти минут из-за концерта в "Лужниках". Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Московской железной дороги.

"Поезда "Ласточка" на Московском центральном кольце (МЦК) в ночь на 22 июля, с 21:00 до 01:00, будут курсировать каждые пять минут. ОАО "РЖД" совместно со столичным метрополитеном сократили интервал движения в ночное время для удобства пассажиров в связи с концертом в "Лужниках", — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что пятиминутный интервал в предстоящее воскресенье будет с 12:30 до 18:30 и с 21:00 до 01:00. В остальное время ожидание поезда составит до 10 минут.

Концерт известной американской группы Metallica ("Металлика") состоится 21 июля на стадионе "Лужники".