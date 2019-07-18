Москву накрыл ливень с градом

Дождь и град наблюдаются в районе Беговой.

Пользователи соцсетей сообщают, что дождь с градом идет также в Хамовниках и в районе Пресни.

Жители Подмосковья фиксируют грозу Истринском районе.