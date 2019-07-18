Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Москву накрыл ливень с градом 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Instagram/ Газета.ру
Дождь и град наблюдаются в районе Беговой.
Пользователи соцсетей сообщают, что дождь с градом идет также в Хамовниках и в районе Пресни.
Жители Подмосковья фиксируют грозу Истринском районе.
Газета.Ru: последние новости
Голубой баран родился в Московском зоопарке В Москве в пятницу ожидается до +16°С Москву окутает ночной туман, предупредили синоптики
Новости Москвы , Погода , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: Еще одна страна может стать проблемой России36
Рассказавшую о принуждении к браку девушку затравили48
Зеленский заключил новое пари12
МИД РФ выразил протест США116
За неустановку российского ПО предложили штрафовать44
Видео
01:37
Смолов настругал морковку в рот Бузовой
Шоу-бизнес
01:51
Испытания беспилотника-огнемета попало на видео
Армия
03:17
Вайкуле грозят уголовным делом за Крым
Шоу-бизнес
03:13
Названо расположение российских аналогов «Зоны 51»
Наука и техника
02:56
Киев выразил Москве решительный протест
В мире Украина
00:18
Названа причина ЧП под Тверью
Происшествия
00:39
На российской АЭС произошел коллапс
Происшествия Другое
01:14
Cирийские джихадисты ушли под землю
В мире Ближний Восток
00:42
В Алма-Ате полыхает склад с тоннами краски
Происшествия В мире
00:38
«Полтора часа кружились»: Бондарчук о происшествии над Москвой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение