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Участок Сокольнической линии метро откроется на два дня раньше 

РЖД-Партнер 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Участок Сокольнической линии Московского метрополитена между станциями «Университет» и «Коммунарка» будет открыт для пассажиров в пятницу, 19 июля, что на два дня раньше предполагаемого срока. Об этом в четверг написал в «Твиттере» мэр Москвы Сергей Собянин, передает ТАСС.
"На два дня раньше откроем для пассажиров 9 станций Сокольнической линии московского метро. Их закрывали для прокладки тоннеля Большой кольцевой линии в зоне действующего метро. Уже завтра жители юго-запада Москвы смогут вернуться на привычный маршрут", — написал он.
Сейчас в районе закрытого участка метро работают бесплатные компенсационные автобусы, которые связывают закрытые станции. Пассажиров просят во время закрытия участка по возможности пользоваться Солнцевской, Калужско— Рижской и Бутовской линиями метро, а также существующими маршрутами наземного городского транспорта.
Закрытие участка линии организовано по просьбе департамента строительства города Москвы для строительства тоннелей юго-западного участка Большой кольцевой линии метро. Часть этого участка проходит непосредственно под станцией "Проспект Вернадского". По строительным нормам при проведении таких работ в зоне действующего метрополитена для обеспечения безопасности перевозок необходимо временное прекращение движения поездов. На новом участке БКЛ расположатся три станции: "Аминьевское шоссе", "Мичуринский проспект" и "Проспект Вернадского". Две из них будут пересадочными на Солнцевскую и Сокольническую линии метро.
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