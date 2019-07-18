25 пожарных депо построят в Москве к 2022 году

Власти Москвы планируют построить 25 пожарных депо к 2022 году по программе "Безопасный город", сообщила пресс-служба Стройкомплекса Москвы

"В городе реализуется программа "Безопасный город", в рамках которой было запланировано строительство 25 пожарных депо. Мы уже ввели в эксплуатацию восемь депо с сопутствующей инфраструктурой в ЮАО, Зеленограде и Новой Москве. К 2022 году запланирован ввод еще 17 объектов, пять из которых откроем уже в этом году", — цитирует пресс-служба заммэра Москвы Марата Хуснуллина.

По его словам, в первую очередь депо строятся на новых территориях, где существует дефицит объектов безопасности. "Строительство объектов пожарной безопасности в Новой Москве находится на особом контроле, поскольку здесь ведется активное развитие территорий, а также расположена большая лесопарковая зона. С момента присоединения тут уже построено пять новых пожарных депо и еще 12 планируется открыть к 2022 году", — отметил Хуснуллин.