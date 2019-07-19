Число отравившихся едой из вендинговых автоматов в столице возросло до 75 человек

Количество отравившихся едой из вендинговых автоматов сети Healthy Food в столице выросло до 75 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

По данным ведомства, рост числа заболевших острой кишечной инфекцией связан с поздним обращением за медицинской помощью. Все заболевшие — взрослые люди, у 57 процентов из них был диагностирован сальмонеллез. Из числа ранее госпитализированных 20 человек выписаны из стационаров с улучшением состояния.

Отмечается, что цех по производству продукции был опечатан с 16 июля 2019 года, реализация продукции через вендинговые аппараты приостановлена, сообщает агентство городских новостей «Москва».

О первых случаях отравления стало известно 16 июля. Сначала за медицинской помощью обратились около 30 человек, затем их количество увеличилось до 65.

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