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Число отравившихся едой из вендинговых автоматов в столице возросло до 75 человек 

Вечерняя Москва + ещё 47 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Количество отравившихся едой из вендинговых автоматов сети Healthy Food в столице выросло до 75 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
По данным ведомства, рост числа заболевших острой кишечной инфекцией связан с поздним обращением за медицинской помощью. Все заболевшие — взрослые люди, у 57 процентов из них был диагностирован сальмонеллез. Из числа ранее госпитализированных 20 человек выписаны из стационаров с улучшением состояния.
Отмечается, что цех по производству продукции был опечатан с 16 июля 2019 года, реализация продукции через вендинговые аппараты приостановлена, сообщает агентство городских новостей «Москва».
О первых случаях отравления стало известно 16 июля. Сначала за медицинской помощью обратились около 30 человек, затем их количество увеличилось до 65.
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Новости Москвы , АГН "Москва"
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