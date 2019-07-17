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В Москве произошел аномальный скачок спроса на жилье 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»
В июне 2019-го в Москве зафиксирован беспрецедентный скачок количества сделок с жильем в новостройках: было зарегистрировано 11,7 тысячи договоров долевого участия (ДДУ). Об этом сообщается на сайте столичного управления Росреестра.
Согласно статистике ведомства, результаты продаж июня 2019 года представляют собой абсолютный месячный рекорд за всю историю московского первичного рынка недвижимости. Относительно мая продажи выросли на 54 процента.
С января по июль 2019 года в столице зарегистрировано 59,3 тысячи ДДУ — это на 32 процента больше, чем за аналогичный период годом ранее. «Такой скачок в том числе вызван желанием застройщиков завершить свои проекты до перехода на эскроу-счета», отмечают в Росреестре, уточняя, что около половины всех ДДУ в июне были поданы юридическими лицами.
Новые правила работы на первичном рынке недвижимости действуют в России с 1 июля 2019 года. Согласно им, застройщики больше не могут привлекать к финансированию проектов средства дольщиков до введения жилья в эксплуатацию. Предполагается, что застройщики будут финансировать свою деятельность собственными средствами или за счет банковских кредитов. Исключения предусмотрены для ЖК на высокой стадии строительной готовности и с большим количеством заключенных ДДУ.
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Новости Москвы , Росреестр
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