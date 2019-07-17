Сухой фонтан открылся в парке 70-летия Победы

Сухой фонтан, представляющий собой площадку с бьющими из земли струями воды, открылся в парке 70-летия Победы в районе Черемушки . Об этом в среду сообщается на сайте мэра и правительства Москвы

"В парке 70-летия Победы в районе Черемушки заработал сухой фонтан. Строительство велось в рамках программы "Мой район", — говорится в сообщении.

Благодаря особенностям конструкции, посетители парка смогут вплотную подойти к фонтану и погулять между струями, которые бьют с разной интенсивностью и подсвечиваются по вечерам. Отмечается, что для покрытия фонтана использовались специальные антитравматичные и антискользящие материалы. Одно из главных преимуществ сухого фонтана заключается в том, что он не требует консервации на зиму.