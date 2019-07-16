Соболь отказали в регистрации в качестве кандидата в депутаты Мосгордумы

Ранее в Мосгоризбиркоме сообщили, что 25 окружных избирательных комиссий уже завершили рассмотрение всех представленных кандидатами документов, зарегистрировано 216 кандидатов, 27 было отказано. В понедельник член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут сообщил РИА Новости, что оппозиционеру Илье Яшину отказали в регистрации на выборы в Мосгордуму из-за брака в подписных листах и незаконного использования должностного положения.

"Окружная избирательная комиссия по выборам в депутаты Московской городской думы 7-го созыва по одномандатному избирательному округу 43 решила: отказать в регистрации кандидата в депутаты Московской городской думы 7-го созыва Соболь Любови Эдуардовны…", — сказала представитель комиссии.

Отмечается, что основанием для отказа в регистрации послужило превышение допустимого количества брака в подписях избирателей — свыше 10%. Уточняется, что в ходе проверки было выявлено 712 недействительных подписей (14,4%) в подписных листах кандидата.

В свою очередь Любовь Соболь потребовала отложить заседание на два дня, чтобы ознакомиться с выявленными нарушениями.

"Дайте мне два дня, положенных по закону, на предоставление возражений относительно данных документов ", — заявила Соболь.

Ранее глава ЦИК России Элла Памфилова , заявила, что готова встретиться с независимыми кандидатами в депутаты Мосгордумы после 22 июля. В адрес Памфиловой поступило обращение муниципальных депутатов Москвы с требованием отреагировать на процесс регистрации независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму. Позже зампредседателя ЦИК Николай Булаев указал на то, что ЦИК не имеет полномочий исправлять нарушения в подписных листах кандидатов в депутаты Мосгордумы, оспорить их кандидаты могут только в суде. Признать, что допущенное нарушение не влияет на ход избирательной кампании, может только суд, отметил он.

Позднее Мосгоризбирком сообщил, что выявил брак выше допустимого в подписях, собранных Соболь, что является основанием для отказа в ее регистрации.

Выдвижение кандидатов в депутаты МГД завершилось 5 июля, всего на выборы выдвинулись 426 человек. Окончательные решения будут принимать окружные комиссии. Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва, в ходе которых впервые в стране будет реализован эксперимент по дистанционному электронному голосованию, состоятся в единый день голосования 8 сентября.