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В Москве взлетела выдача ипотеки 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
С начала 2019 года выдача ипотеки в Москве увеличилась на 22 процента. Об этом свидетельствует статистика, опубликованная во вторник, 16 июля, на сайте столичного управления Росреестра.
С января по июль 2019-го в столице было оформлено более 42,3 тысячи ипотечных кредитов. «Отчасти это может быть связано с реализацией кредитов, полученных в конце прошлого года», — объяснил столь активную динамику руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов, добавив, что средневзвешенная ставка по выданным с начала года жилищным займам составила 10,5 процента против 9,5 процента годом ранее.
В Росреестре не исключили дальнейшего роста ипотечного кредитования в случае смягчения банковских условий.
«Возможно, в будущем [пересмотр кредитной политики банков после снижения ЦБ ключевой ставки в середине июня] оживит рынок, и ипотека вновь станет фактором доступности жилья», — отметил Майданов.
Ранее в июле 2019-го были раскрыты статистические данные российских бюро кредитных историй, согласно которым до шести процентов ипотечников в стране берут отдельные потребительские кредиты на первоначальный взнос. Такие кредиты относятся к высокорисковым из-за повышенной кредитной нагрузки для заемщиков.
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Новости Москвы , Игорь Майданов , Центральный банк России , Росреестр , Москва
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