"Танцующий" светофор появился в Москве на пешеходном переходе на Цветном бульваре рядом с цирком Юрия Никулина. Об этом сообщается во вторник в аккаунте столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД) в Twitter.
"В День московского транспорта установили интерактивный светофор на Цветном бульваре. Как он работает: танцуешь в кабине с камерами видеоаналитики; танец транслируется на красной секции светофора", — говорится в сообщении.
Уточняется, что новый светофор появился в столице 13 июля, в День московского транспорта.