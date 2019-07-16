Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Танцующий» светофор появился на Цветном бульваре в Москве 

ТАСС + ещё 1 52 минуты назад
Фото: ТАСС
"Танцующий" светофор появился в Москве на пешеходном переходе на Цветном бульваре рядом с цирком Юрия Никулина. Об этом сообщается во вторник в аккаунте столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД) в Twitter.
"В День московского транспорта установили интерактивный светофор на Цветном бульваре. Как он работает: танцуешь в кабине с камерами видеоаналитики; танец транслируется на красной секции светофора", — говорится в сообщении.
Уточняется, что новый светофор появился в столице 13 июля, в День московского транспорта.
ТАСС: последние новости
Станцию метро "Юго-Восточная" в Москве оформят в стиле среднеазиатских дворцов В Москве увеличилась рождаемость В Московском зоопарке родился детеныш краснокнижного голубого барана
Новости Москвы , Юрий Никулин , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Известный актер заснул на съемках и умер
Решившего мочиться в «Боржоми» обвинили в махинациях57
Из-за ареста Голунова полетели головы44
США предложили Путину ядерную сделку203
«Лежит и не говорит»: дочь о состоянии Тереховой4
Видео
00:40
Появилось видео с места падения самолёта в Чечне
Происшествия
00:16
На российском пляже найдены тела семи человек
Происшествия
02:59
МИД рассказал о реакции Киева на предложения по морякам
Политика Украина
01:49
Пока вы не уснули: «один звонок» может закончить войну в Донбассе
В мире
00:40
В Донбассе УАЗ ушел от обстрела задним ходом
Армия Конфликты
01:16
Минобороны показало полет Ту‐160 над Балтикой
Армия Оружие
00:32
Самолет рухнул на жилой дом в Чечне
Происшествия
00:39
На что способен беспилотный разведчик «Корсар»
Армия Оружие
00:41
Турция отреагировала на санкции ЕС
В мире
00:31
Власти решили оздоровить россиян солью
Политика Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение