В мэрии Москвы рассказали о технологии, снижающей уровень шума в метро

Инновационную технологию LVT, позволяющую приглушать вибрации и шумы, используют при обновлении существующих путей московского метрополитена и строительстве новых участков, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"Новую технологию, позволяющую приглушать вибрации и шумы, применяют при обновлении существующих путей и строительстве новых участков. Особую технологию применили при укладке путей 11 линий московского метро. Она позволяет уменьшить вибрацию, а также снизить уровень шума от поездов в среднем с 80 до 72 децибел", — говорится в сообщении.

Добавляется, что технологию LVT (Low Vibration Track — путь пониженной вибрации) используют в московской подземке с 2014 года.

Согласно данным, путь с использованием технологии отличается от обычного железнодорожного полотна даже внешне. Для него используют не шпалы, а бетонные блоки. Их укладывают на эластичные прокладки в специальных резиновых чехлах, а затем объединяют с бетонным основанием пути.

"После модернизации инфраструктуры метро поезда следуют тише, и влияние вибрации на конструкции тоннелей снижается. Срок службы пути, уложенного с использованием виброгасящей технологии, составляет в среднем 40 лет до проведения капитального ремонта. Кроме того, он уменьшает затраты на свое содержание в среднем на 20 процентов", — приводятся в сообщении слова заммэра Москвы, руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова.

Виброгасящие пути уложены на Некрасовской линии, а также на участках Солнцевской, Большой кольцевой, Калужско-Рижской, Таганско-Краснопресненской, Калининской, Люблинско-Дмитровской, Замоскворецкой, Серпуховско-Тимирязевской, Сокольнической и Арбатско-Покровской линиях. Кроме того, инновационные пути пассажиры могут увидеть на станциях "Спартак", "Свиблово", "Библиотека имени Ленина", "Бауманская", "Петровско-Разумовская", "Ховрино".

При этом до конца 2020 года технологию используют еще на семи станциях — это "Щукинская", "Отрадное", "Коломенская", "Бабушкинская", "Комсомольская" Сокольнической линии, "Курская" Кольцевой линии и "Киевская" Филевской линии.