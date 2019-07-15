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Самую дешевую съемную квартиру нашли на Щелковской 

Вести.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: SHUTTERSTOCK.COM
Стоимость самой дешевой московской квартиры под аренду в июле составила 20 тыс. рублей в месяц, выяснили аналитики "Инком-Недвижимость". За эту сумму можно арендовать малогаборитную квартиру площадью 17 кв м в семейном общежитии рядом с метро "Щелковская". Квартира сдается без мебели.
На втором месте — однушка (18 кв м) в районе метро "Октябрьское поле" — 15 минут транспортом. В квартире хороший ремонт, мебель и бытовая техника. Стоимость — 22 тыс. рублей.
Тройку лидеров замыкает однокомнатная квартира в семи минутах транспортом от станции метро "Селигерская". В ней есть вся необходимая мебель и бытовая техника, за исключением стиральной машины. Цена аренды — 24 тыс. рублей в месяц, площадь — 35 кв м.
Ранее эксперты "Мир квартир" сообщили, что в России подорожало съемное жилье. Самый заметный рост — в Ростове-на-Дону, где съемные однушки подорожали на 24%, двушки на20%, а трехкомнатные квартиры — на 14%.
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Новости Москвы , Инком-Недвижимость
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