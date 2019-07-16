Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей во вторник

Облачная погода, во второй половине дня небольшие дожди и грозы ожидают москвичей во вторник, температура воздуха в столице прогреется до 21 градуса тепла, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков

"Мы сегодня ожидаем преимущественно облачную погоду. Во второй половине дня местами пройдут небольшие дожди, местами не исключены и грозы. Температура максимальная в мегаполисе 19-21, по области от 18 до 23", — сказал Синенков.

Метеоролог добавил, что ветер будет юго-восточный, его скорость составит 3-8 метров в секунду, при грозе ветер будет порывистый.

Кроме того, синоптик отметил, что атмосферное давление понизится до 743 миллиметров ртутного столба.