Московский зоопарк купил верблюда в Индонезии

Московский зоопарк заказал доставку двугорбого верблюда из Индонезии , следует из материалов на портале госзакупок.

"Передача товара покупателю осуществляется на условиях FCA, CGK Jakarta International Airport, Индонезия (Инкотермс 2010)", — говорится в документе.

Указывается, что покупатель оплачивает "поставленный товар" в долларах, при этом начальная (максимальная) стоимость контракта в заявке указана в рублях и составляет 50 тысяч.

По данным сайта Московского зоопарка, у него уже есть верблюд — самка, ее можно увидеть на Новой территории зоопарка напротив входа в Экзотариум. Более 20 лет назад она приехала из Астраханской области и живёт сейчас вместе с лошадьми Пржевальского.