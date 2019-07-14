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Москвичей призвали помочь библиотеке с помощью бумаги 

News.ru 1 час назад
Фото: pixabay.com
Сотрудники Российского государственного архива и литературы (РГАЛИ) призвали москвичей помочь их фонду восстановить документы, которые пострадали во время тушения пожара.
Пожар произошёл 12 июля. Очаг возгорания оказался на четвёртом этаже. Из здания были эвакуированы все сотрудники. Пожарным быстро удалось справиться с огнём, однако во время тушения был нанесён ущерб некоторым коллекциям архива.
Нам потребуется большое количество рулонных бумажных полотенец для перекладки листов. Если вы хотите и имеете возможность помочь, мы будем рады каждой лишней пачке, — говорится на официальной странице РГАЛИ в Facebook.
Ранее директор Российского государственного архива литературы и искусства (РГАЛИ) Татьяна Горяева рассказала о пожаре, писал News.ru.
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