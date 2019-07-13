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В Москве дали салют в честь 75-летия освобождения Вильнюса 

RT на русском 54 минуты назад
Фото: РИА Новости
Более двух тысяч праздничных фейерверков запустили на Поклонной горе в Москве в честь 75-летия освобождения Вильнюса от немецко-фашистских захватчиков.
Рассекречены документы по освобождению Вильнюса
«Запуск более 2 тысяч праздничных фейерверков был произведен из размещенных на Поклонной горе самоходных комбинированных пусковых салютных установках калибра от 105 до 310 миллиметров», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы Западного военного округа.
Ранее министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу назвал «провокационным шагом» решение России устроить 22 сентября салют в честь 75-летия освобождения Таллина советскими войсками от немецко-фашистских захватчиков.
В свою очередь, латвийский МИД выразил протест из-за намеченного на 13 октября салюта, который планируется устроить в годовщину освобождения Риги от фашистов.
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Новости Москвы , МИД , РИА Новости , Вильнюс , Москва
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