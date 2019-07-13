В Москве дали салют в честь 75-летия освобождения Вильнюса

Более двух тысяч праздничных фейерверков запустили на Поклонной горе в Москве в честь 75-летия освобождения Вильнюса от немецко-фашистских захватчиков.

«Запуск более 2 тысяч праздничных фейерверков был произведен из размещенных на Поклонной горе самоходных комбинированных пусковых салютных установках калибра от 105 до 310 миллиметров», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы Западного военного округа.

Ранее министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу назвал «провокационным шагом» решение России устроить 22 сентября салют в честь 75-летия освобождения Таллина советскими войсками от немецко-фашистских захватчиков.