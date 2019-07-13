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В Москву привезут мощи святых Петра и Февронии 

Lenta.ru + ещё 16 1 час назад
Фото: РИА Новости
В храм Христа Спасителя в Москве привезут мощи святых Петра и Февронии. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
«В течение недели, с 14 по 21 июля, мощи святых будут находиться в храме Христа Спасителя, встречу мощей и праздничный молебен 14 июля в храме Христа Спасителя возглавит святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Начало богослужения — в 15:00. Вход свободный», — говорится в сообщении.
День семьи, любви и верности празднуется в России с 2008 года и совпадает с церковным днем памяти святых Петра и Февронии Муромских. История подвижников основывается на древнерусской летописи, согласно которой дочь бортника из рязанской деревни Феврония излечила от страшной болезни муромского князя Петра, после чего они полюбили друг друга и поженились. Скончались Петр и Феврония в один день и час — 8 июля по новому стилю.
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