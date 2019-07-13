Мощи святых Петра и Февронии привезут в Москву

Москву из Мурома доставят мощи святых покровителей брака Петра и Февронии. В российской столице они будут неделю — c 14 по 20 июля.

В пресс-службе Патриарха Московского и всея Руси сообщили, что «мощи будут находиться в Храме Христа Спасителя», доступ паломников «будет осуществляться каждый день с 8.00 до 20.00 начиная с 15-го июля», передает «Комсомольская правда».

Начало богослужения в 15.00, вход свободный.

В пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции сообщили, что один из выходов из метро «Кропоткинская» к Храму Христа Спасителя в Москве закроют на время нахождения там мощей святых Петра и Февронии, передает РИА «Новости».

Кроме того, может быть перекрыт Патриарший мост, если желающих посетить храм будет много.

Отмечается, что подъемник для категории малоподвижных граждан временно выведен из эксплуатации в связи с ремонтными работами. Внутрь можно подняться на лифте из нижнего храма, вход в который осуществляется с Соймоновского проезда, где организована работа волонтеров.

«Безопасность и общественный порядок обеспечат сотрудники УВД по Центральному административному округу Москвы, Росгвардии МЧС России и частных охранных организаций. Предусмотрено дежурство кареты скорой помощи», — добавили в пресс-службе департамента.

Православные 8 июля и 19 сентября чтут память муромских святых супругов Петра и Февронии, живших на рубеже XII-XIII веков. Их брак считается образцом христианского супружества.

«Согласно древнерусской летописи, дочь бортника из рязанской деревни Феврония излечила от страшной болезни муромского князя Петра, после чего они полюбили друг друга и поженились. В преклонном возрасте супруги приняли монашеский постриг и завещали похоронить их вместе. Скончались Петр и Феврония в один день и час — 8 июля по новому стилю», — рассказали в пресс-службе патрарха.

В настоящее время мощи святых находятся в Свято-Троицком женском монастыре в Муроме.

В 2008 году в России был учрежден день памяти святых благоверных князей Петра и Февронии — Всероссийский день супружеской любви и семейного счастья, отмечаемый 8 июля как День любви, семьи и верности.