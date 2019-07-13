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Мощи святых Петра и Февронии привезут в Москву 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 19 5 часов назад
Фото: РИА Новости
В Москву из Мурома доставят мощи святых покровителей брака Петра и Февронии. В российской столице они будут неделю — c 14 по 20 июля.
В пресс-службе Патриарха Московского и всея Руси сообщили, что «мощи будут находиться в Храме Христа Спасителя», доступ паломников «будет осуществляться каждый день с 8.00 до 20.00 начиная с 15-го июля», передает «Комсомольская правда».
В Храме Христа Спасителя встречать мощи будут 14 июля. Тогда же пройдет праздничный молебен, его возглавит Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Начало богослужения в 15.00, вход свободный.
В пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции сообщили, что один из выходов из метро «Кропоткинская» к Храму Христа Спасителя в Москве закроют на время нахождения там мощей святых Петра и Февронии, передает РИА «Новости».
Кроме того, может быть перекрыт Патриарший мост, если желающих посетить храм будет много.
Отмечается, что подъемник для категории малоподвижных граждан временно выведен из эксплуатации в связи с ремонтными работами. Внутрь можно подняться на лифте из нижнего храма, вход в который осуществляется с Соймоновского проезда, где организована работа волонтеров.
«Безопасность и общественный порядок обеспечат сотрудники УВД по Центральному административному округу Москвы, Росгвардии, МЧС России и частных охранных организаций. Предусмотрено дежурство кареты скорой помощи», — добавили в пресс-службе департамента.
Православные 8 июля и 19 сентября чтут память муромских святых супругов Петра и Февронии, живших на рубеже XII-XIII веков. Их брак считается образцом христианского супружества.
«Согласно древнерусской летописи, дочь бортника из рязанской деревни Феврония излечила от страшной болезни муромского князя Петра, после чего они полюбили друг друга и поженились. В преклонном возрасте супруги приняли монашеский постриг и завещали похоронить их вместе. Скончались Петр и Феврония в один день и час — 8 июля по новому стилю», — рассказали в пресс-службе патрарха.
В настоящее время мощи святых находятся в Свято-Троицком женском монастыре в Муроме.
В 2008 году в России был учрежден день памяти святых благоверных князей Петра и Февронии — Всероссийский день супружеской любви и семейного счастья, отмечаемый 8 июля как День любви, семьи и верности.
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Комментарии1
Новости Москвы , Патриарх Кирилл , Росгвардия , МЧС , МВД , РИА Новости , Комсомольская правда , Москва , Муром
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