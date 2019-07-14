Ночной велофестиваль в Москве собрал более 15 тысяч участников

Ранее сообщалось, что на фестивале был установлен мировой рекорд: более 2,5 тысячи участников образовали самую большую в мире фигуру велосипеда из людей.

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