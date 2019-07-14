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Ночной велофестиваль в Москве собрал более 15 тысяч участников 

РИА Новости + ещё 14 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Более 15 тысяч участников велофестиваля проехали около 11 километров по ночной Москве в честь Дня московского транспорта, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.
"В 22 часа у Водовзводной башни на Кремлевской набережной стартовал заезд. Более 15 тысяч участников проехали около 11 километров мимо Кремля по ночным набережным, улицам и бульварам до Суворовской площади", — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что на фестивале был установлен мировой рекорд: более 2,5 тысячи участников образовали самую большую в мире фигуру велосипеда из людей.
"Спасибо всем, кто сегодня вместе с нами отметил День московского транспорта и посетил ночной велофестиваль. Москвичи показывают, что готовы передвигаться по городу на велосипеде в любое время суток. Ночью видимость на дороге снижается, поэтому мы призываем автомобилистов быть особенно внимательными, а велосипедистов обязательно использовать передние и задние фонари", — передает пресс-служба слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.
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Новости Москвы , Максим Ликсутов , Москва
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