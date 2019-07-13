В Москве закроют девять станций метро

Московский метрополитен объявил о закрытии девяти станций на 8 дней. Сокольническая линия будет перекрыта в связи с ремонтом.

«С 13 по 20 июля включительно для пассажиров будут закрыты 9 станций Сокольнической линии: "Проспект Вернадского", "Юго-Западная", "Тропарёво", "Румянцево", "Саларьево", "Филатов Луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка"», — сообщили новость в Московском метрополитене.

Пассажиров метро будут подвозить на бесплатных автобусах. Окончательно в норму движение по Сокольнической линии придет только после того, как будет закончено строительство юго-западного участка Большой кольцевой линии.

Ранее «СП» сообщала о том, что на станции метро «Тверская» Замоскворецкой линии девушка упала с платформы под поезд, потянувшись за выпавшим телефоном.