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В Москве закроют девять станций метро 

Свободная пресса + ещё 27 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Московский метрополитен объявил о закрытии девяти станций на 8 дней. Сокольническая линия будет перекрыта в связи с ремонтом.
«С 13 по 20 июля включительно для пассажиров будут закрыты 9 станций Сокольнической линии: "Проспект Вернадского", "Юго-Западная", "Тропарёво", "Румянцево", "Саларьево", "Филатов Луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка"», — сообщили новость в Московском метрополитене.
Пассажиров метро будут подвозить на бесплатных автобусах. Окончательно в норму движение по Сокольнической линии придет только после того, как будет закончено строительство юго-западного участка Большой кольцевой линии.
Ранее «СП» сообщала о том, что на станции метро «Тверская» Замоскворецкой линии девушка упала с платформы под поезд, потянувшись за выпавшим телефоном.
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