Треть москвичей призналась в отвращении к своему району

Около трети (32 процента) москвичей не готовы рекомендовать свой район для жизни. Об этом говорится в поступивших в редакцию «Ленты.ру» материалах столичного стройкомплекса.

«Недавно компания BCG провела анализ развития Москвы с точки зрения многофункциональности территорий, [показавший, что] 68 процентов жителей столицы готовы рекомендовать свой район для проживания», — приводятся в материалах слова руководителя стройкомплекса Москвы Марата Хуснуллина.

«Я считаю, что такой результат — это успех власти в диалоге с населением», — отметил Хуснуллин, добавив, что стройкомплекс продолжит работу по комплексному развитию удаленных от центра районов Москвы.

По словам главы стройкомплекса, ведомство уже готовит мастер-планы развития районов столицы, включающие, наряду с градостроительными решениями, еще и экономическую модель, благоустройство, инфраструктуру и возможности для трудоустройства.

Ранее эксперты агентства Homeapp составили рейтинг районов Москвы, наиболее популярных у покупателей жилья на вторичном рынке. Пять наиболее востребованных районов составили Северное Тушино, Западное Дегунино, Гольяново, Нижегородский и Косино-Ухтомский. По статистике агентства, каждая вторая квартира в этих локациях продается быстрее трех месяцев, тогда как большинство столичных лотов экспонируется дольше этого срока.