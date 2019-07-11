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Треть москвичей призналась в отвращении к своему району 

Lenta.ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Около трети (32 процента) москвичей не готовы рекомендовать свой район для жизни. Об этом говорится в поступивших в редакцию «Ленты.ру» материалах столичного стройкомплекса.
«Недавно компания BCG провела анализ развития Москвы с точки зрения многофункциональности территорий, [показавший, что] 68 процентов жителей столицы готовы рекомендовать свой район для проживания», — приводятся в материалах слова руководителя стройкомплекса Москвы Марата Хуснуллина.
«Я считаю, что такой результат — это успех власти в диалоге с населением», — отметил Хуснуллин, добавив, что стройкомплекс продолжит работу по комплексному развитию удаленных от центра районов Москвы.
По словам главы стройкомплекса, ведомство уже готовит мастер-планы развития районов столицы, включающие, наряду с градостроительными решениями, еще и экономическую модель, благоустройство, инфраструктуру и возможности для трудоустройства.
Ранее эксперты агентства Homeapp составили рейтинг районов Москвы, наиболее популярных у покупателей жилья на вторичном рынке. Пять наиболее востребованных районов составили Северное Тушино, Западное Дегунино, Гольяново, Нижегородский и Косино-Ухтомский. По статистике агентства, каждая вторая квартира в этих локациях продается быстрее трех месяцев, тогда как большинство столичных лотов экспонируется дольше этого срока.
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Новости Москвы , Марат Хуснуллин , Lenta.ru , Москва
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