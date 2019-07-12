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Синоптики рассказали, когда в Москве закончатся дожди 

Национальная Служба Новостей + ещё 7 18 часов назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Недолговременное прояснение в столичном регионе пообещали синоптики на ближайшие выходные. Пока Москва находится под плотной облачностью, однако к субботе облака должны рассеяться, а к воскресенью воздух прогреется до +18°С, сообщает «Свободная пресса» со ссылкой на Гисметео. Метеорологи объясняют прохладную погоду в столице влиянием северных атмосферных фронтов. В выходные буде также маловетренно. Однако с понедельника в Москву и область вернётся ненастье. Грозовые тучи придут с востока. Дождливая и прохладная погода сохранится до следующих выходных.
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Новости Москвы , Погода , Москва
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