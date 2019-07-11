На полной скорости. За четыре года в Москве появится более 500 километров новых дорог

Дорожное строительство идет в Москве темпами, которые можно назвать беспрецедентными. В ближайшие три-четыре года в столице планируется построить около 500 километров новых дорог. Ключевым проектом является Хордовое кольцо — три хордовых магистрали (Северо-Западная, Северо-Восточная, Юго-Восточная) и Южная рокада, соединенных между собой развязками. Как сообщили "РГ" в департаменте строительства города Москвы, его общая протяженность составит около 130 километров.

Хордовое кольцо существенно разгрузит дороги в центре и вылетные магистрали, обеспечит удобный транзит транспорта за пределы Москвы, позволит снизить перепробег автомобилей. Автомобилисты ощутят эффект в экономии времени на поездках, сокращении перепробегов. Ведь в столице, по сути, появится новое транспортное кольцо, отмечал руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что с 2011 по 2018 год было построено 820 километров дорог, 254 искусственных сооружения (мосты, эстакады и тоннели) и 218 пешеходных переходов. "Общая протяженность московских дорог выросла на 19 процентов, количество искусственных дорожных сооружений — на 35 процентов. Такие же темпы дорожного строительства — по 100 километров новых дорог в год — мы собираемся сохранить и в следующие пять лет", — отмечал он.

В прошлом году в столице дорожное строительство вышло на рекордные показатели — было введено в эксплуатацию 127 километров дорог и 55 тоннелей, мостов и эстакад. На Калужском шоссе построили разворотный тоннель и надземный пешеходный переход, реконструировали Варшавское шоссе. Там заработал тоннель на пересечении шоссе с Железнодорожной улицей, трасса стала бессветофорной, ее пропускная способность выросла на треть, а скорость движения увеличилась почти в полтора раза.

Хордовое кольцо существенно разгрузит дороги в центре и вылетные магистрали, обеспечит удобный транзит транспорта за пределы Москвы

Началось движение по Крылатскому мосту длиной 282 метра. Что касается Хордового кольца, то было сдано две трети Северо-Восточной хорды (от Косинской эстакады на МКАД до Открытого шоссе и от Дмитровского шоссе до новой трассы М11 Москва — Санкт-Петербург ). На участке от шоссе Энтузиастов до МКАД запущена самая длинная в столице эстакада протяженностью 2,5 километра. По словам Сергея Собянина, это был один из самых сложных участков Северо-Восточной хорды и "вообще любого дорожного строительства в Москве", он потребовал огромного количества выносов коммуникаций действующих предприятий и стыковок с железной дорогой. Участок улучшит транспортную доступность для миллиона человек, живущих в десяти районах Москвы, в том числе за МКАД — в Некрасовке, Косино-Ухтомском. На этот год в планах сдать не менее 100 километров дорог. В мае запущен участок Северо-Восточной хорды от Щелковского шоссе до Лосиноостровской улицы. Вскоре должно открыться движение на участке Южной рокады от Балаклавского до Пролетарского проспекта.

Планируется начать строительство и Юго-Восточной хорды. Другие дороги также остаются в фокусе внимания столичных властей . Например, в 2019 году предполагается достроить Южный дублер и начать сооружение Северного дублера Кутузовского проспекта.

На такое масштабное дорожное строительство из бюджета города выделяются большие средства. На Московском урбанистическом форуме Марат Хуснуллин сообщил: "На развитие транспортной инфраструктуры из бюджета Москвы в рамках адресной инвестиционной программы выделяется 600 миллиардов рублей в год. Это позволяет нам ежегодно строить не менее 100 километров дорог, десятки сложных транспортных сооружений, рекордными темпами расширять систему метро, интегрировать в городскую сеть железнодорожный транспорт, развивать программу транспортно-пересадочных узлов".

Столичные власти рассчитывают, что к 2024 году они сформируют образцово-показательную для любого мирового мегаполиса транспортную инфраструктуру

Он сообщил, что помимо 800 с лишним километров дорог за 8 лет было введено 155 километров линий и 81 станция метро и Московского центрального кольца. До 2024 планируется построить еще более 130 километров линий и 50 станций метро.

"Восемь лет назад мы разложили мировое "меню рецептов": строить метро, реконструировать пригородные сообщения, вылетные магистрали, развязки, сделать платную парковку, создавать интеллектуальную транспортную систему. Тогда мы приняли простое решение: делать все одновременно и с полной скоростью", — отметил Сергей Собянин в апреле этого года на церемонии закрытия Международного саммита лидеров в сфере развития городского транспорта.

Такие расходы и ударные темпы строительства позволили Москве избежать транспортного коллапса, подчеркивает Андрей Бочкарев. "Автомобилей у горожан становилось все больше и больше, что приводило к колоссальным транспортным проблемам: перегруженности существующей дорожной сети, а также многокилометровым пробкам", — напомнил он.

Ввод новых дорог и систем общественного транспорта, на который пересаживается часть автовладельцев, уже позволил улучшить ситуацию с пробками. Генеральный директор компании TomTom Гарольд Годейн, выступая на Московском урбанистическом форуме, подчеркнул, что результат, который демонстрирует Москва, весьма впечатляет.

"Мы мониторим ситуацию с трафиком и видим очевидный результат. Несомненно, впечатляет скорость изменений, а также сила воли и лидерства для достижения таких изменений за короткий период времени", — сказал он.

Средняя скорость движения на основных магистралях столицы в 2018 году по сравнению с 2010 годом выросла на 18 процентов, до 53 километров в час

Нидерландская фирма TomTom занимается GPS-навигацией и мониторингом трафика в разных городах мира. По ее данным, с 2012 года загрузка дорог в Москве уменьшилась на 25 процентов, но столица пока входит в десятку самых загруженных мегаполисов мира, занимая в последнем рейтинге 8 место. По данным московских властей, средняя скорость движения на основных магистралях столицы в 2018 году по сравнению с 2010 годом выросла на 18 процентов, до 53 километров в час. Большой плюс для жителей Москвы состоит в том, что, чем быстрее едут автомобили, тем меньше они выбрасывают в атмосферу загрязняющих веществ.

Сергей Собянин, который также выступал на Урбанистическом форуме в "Зарядье", отметил, что после того, как Северо-Восточная хорда будет полностью достроена и введена в эксплуатацию, она уменьшит перепробег автомобилей примерно на 5 процентов. "Это плюс для экологии, сопоставимый с 44 парками Горького. Представьте, какой объем лесных территорий замещает одна хорда с точки зрения влияния на экологию", — подчеркнул столичный градоначальник.

Впрочем, почивать на лаврах и сбавлять темпы ввода транспортной инфраструктуры никто не собирается. Автомобилей становится все больше, а по обеспеченности дорогами российская столица все еще серьезно уступает другим европейским мегаполисам. Согласно официальным данным правительства Москвы, протяженность дорог в столице составляет около 3600 километров, при этом обеспеченность улично-дорожной сетью в два-три раза ниже, чем в Европе. В среднем площадь территории Москвы, которую занимают дороги, всего 8 процентов, на периферии показатели снижаются до 2-3 процентов при европейской норме в 15-20.

В целом столичные власти рассчитывают, что к 2024 году они сформируют образцово-показательную для любого мирового мегаполиса транспортную инфраструктуру. Этому будет способствовать и дорожное строительство, и открытие новых станций метро, и развитие железнодорожного транспорта, и обновление парка автобусов и трамваев.

"Мы поставили себе задачу сначала увеличить в два раза метро, потом почти в два раза увеличить железные дороги. А следующим шагом — увязать метро и железные дороги транспортно-пересадочными и автомобильными узлами. За счет этой программы к 2023 году в Москве обеспеченность рельсовым транспортом будет на первом месте в мире", — рассказал Марат Хуснуллин.

Он оптимистично смотрит в будущее: "Не боюсь сказать: мы сделаем лучшую транспортную систему в мире, мы идем к этому уже 8 лет".