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Более 20 тыс. человек поклонились мощам Луки Крымского в Москве 

РИАМО 1 час назад
Фото: официальный сайт храма Живоначальной Троицы в Останкине
Мощам Луки Крымского в столичном храме Живоначальной Троицы в Останкине с 5 по 10 июля поклонились свыше 20 тысяч человек, паломники приходят на поклон ежедневно, сообщила РИАМО в четверг помощник митрополита Сингапурского и Юго-Восточно-Азиатского Сергия по информационной работе Наталья Рудыка.
Ковчег с мощами Луки Крымского прибыл в храм Живоначальной Троицы в Останкине 5 июля.
«Никаких ЧП не было. Безопасность обеспечивается своей службой и сотрудниками органов внутренних дел района Останкино. Все согласно массовым мероприятиям и законам города Москвы. У нас давок никогда не было, потому что логистика построена четко, и уже не первый раз мощи привозятся в Москву. Этим занимается профессионально обученная группа добровольцев-волонтеров», — сказала Рудыка.
Она также отметила, что продлевать время посещения святыни не планируется. Мощи пробудут в храме Живоначальной Троицы в Останкине до 15 июля.
Безопасность посетителей храма обеспечивается ежедневно. Рядом всегда дежурит наряд полиции и скорая помощь. К храму каждый день прибывают горожане и гости столицы, чтобы приложиться к великой святыне.
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Новости Москвы , МВД , РИАМО , Москва
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