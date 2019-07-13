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В центре Москвы ограничат движение 

Национальная Служба Новостей + ещё 4 25 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Транспортные ограничения вводятся в центре столицы в субботу и воскресенье из-за празднования Дня московского транспорта, проведения ночного забега и ночного велофестиваля, сообщает сайт мэрии Москвы.
Движение транспорта будет ограничено на Цветном бульваре и Трубной площади, проспекте Академика Сахарова от Садового до Бульварного кольца, сообщает «Интерфакс».
Для проведения ночного забега будут перекрывать движение по аллее Славы, по улице Лужники, Лужнецкой и Фрунзенской набережных.
13 июля нельзя будет проехать по центру столицы из-за проведения проведения ночного велофестиваля.
В мэрии просят водителей быть внимательнее и заранее планировать маршрут.
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Новости Москвы , Погода , Интерфакс , Москва
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