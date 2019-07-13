В центре Москвы ограничат движение

Транспортные ограничения вводятся в центре столицы в субботу и воскресенье из-за празднования Дня московского транспорта, проведения ночного забега и ночного велофестиваля, сообщает сайт мэрии Москвы.

Движение транспорта будет ограничено на Цветном бульваре и Трубной площади, проспекте Академика Сахарова от Садового до Бульварного кольца, сообщает «Интерфакс».

Для проведения ночного забега будут перекрывать движение по аллее Славы, по улице Лужники, Лужнецкой и Фрунзенской набережных.

13 июля нельзя будет проехать по центру столицы из-за проведения проведения ночного велофестиваля.

В мэрии просят водителей быть внимательнее и заранее планировать маршрут.