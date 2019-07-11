Рейды против нелегальных таксистов пройдут в Москве

В столице пройдут рейды против нелегальных таксистов на основании поступивших жалоб от москвичей. Об этом сообщила председатель комиссии Мосгордумы по безопасности Инна Святенко.

По ее словам, жалобы на нелегальных таксистов поступили, в частности, по району Люблино. Планируемый рейд не будет разовой акцией. Для достижения необходимого эффекта необходимо провести несколько таких проверочных мероприятий.

— Один раз сходили, всех разогнали, все разбежались, а через день опять все там же — так эффективности не будет, — отметила депутат.

Если жалобы на нелегальный извоз поступят из других районов города, там тоже будут организованы рейды при участии активистов общественного движения «Безопасная столица». Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».