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В Москве рассказали о летней концертной программе в парках 

RT на русском + ещё 3 3 часа назад
Фото: © Официальный сайт Мэра Москвы
В Москве рассказали о летней концертной программе в 12 парках. Запланировано более 100 выступлений.
Об этом сообщает сайт «Москва 24».
Например, с 12 по 21 июля в музее-заповеднике «Царицыно» пройдёт фестиваль «Дачное Царицыно».
Поклонников джаза приглашают в сад имени Баумана, соула и фанка — в парк «Сокольники».
Парк «Фили» в августе проведёт фестиваль интеллектуальной музыки Top Fili Music, а ландшафтный парк «Митино» приглашает на фестиваль электронной музыки 3 августа, передаёт портал мэра и правительства.
Ранее НСН сообщала о павильонах «Здоровая Москва» в столичных парках.
RT на русском: последние новости
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